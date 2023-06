Alopecia: conheça as causas, os sintomas e os tratamentos

A alopecia é uma condição que leva os pacientes a perderem cabelos ou pelos em qualquer parte do corpo. Conhecida por afetar tanto homens quanto mulheres, ela pode ser causada por diversos fatores e, nos últimos tempos, tem ganhado destaque entre os debates por acometer personalidades como a apresentadora de TV Jada Pinkett Smith, a atriz Viola Davis e a cantora Lea Michele, que já admitiram publicamente que sofrem com a enfermidade.

“Cerca de 2% da população mundial sofre com o problema. O assunto ainda é pouco abordado e, na maior parte dos casos, o diagnóstico só acontece quando o quadro já se agravou”, afirma o médico tricologista Julio Pierezan. Para ajudar a entender este problema, o especialista explica quais são os tipos do distúrbio e como diagnosticá-lo. Veja!

Tipos de alopecia

Existem alguns tipos de alopecia, veja os mais conhecidos:

Areata: caracterizada pela perda de fios em tufos, deixando espaços em formas ovais por todo o couro cabeludo. Ela pode ser causada tanto por fatores genéticos quanto por razões emocionais;

caracterizada pela perda de fios em tufos, deixando espaços em formas ovais por todo o Ela pode ser causada tanto por fatores genéticos quanto por razões emocionais; Tração: quando os fios são arrancados, seja pelo uso de um penteado apertado ou pela presença da tricotilomania, que é o hábito de arrancar os fios de cabelos;

quando os fios são arrancados, seja pelo uso de um penteado apertado ou pela presença da tricotilomania, que é o hábito de arrancar os fios de cabelos; Androgenética: ocorre quando a queda é hormonal e determinada geneticamente.

Para saber se você tem a condição, é preciso fazer uma avaliação minuciosa, a fim de que não confunda com outras doenças dermatológicas.

Sintomas do distúrbio

Segundo o médico tricologista, os sintomas também podem variar. “Alguns percebem a miniaturização dos fios e outros apresentam coceira, sensibilidade e vermelhidão do couro cabeludo. Geralmente fica mais perceptível ao longo do tempo, com espaçamentos maiores do couro cabeludo à mostra”, explica o especialista.