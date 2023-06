Veja como o yoga pode auxiliar no tratamento da endometriose

Além de melhorar a flexibilidade, a força muscular, reduzir o estresse e ajudar no equilíbrio das emoções, a prática regular de yoga traz diversos outros benefícios, inclusive para mulheres que sofrem com endometriose.

Segundo Bárbara Murayama, médica ginecologista com especialização em Endoscopia Ginecológica pela Unifesp e professora de Yoga pela Yoganaya, dados científicos mostram que 19% das mulheres com endometriose não melhoram com os tratamentos convencionais. “O yoga, a meditação, a alimentação saudável, o movimento com o corpo e o cuidado com o sono são parte do tratamento para o alívio das dores e uma saúde equilibrada”, acrescenta.

O que é endometriose?

A endometriose é uma doença ginecológica crônica benigna, exclusivamente feminina, caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento das glândulas e estroma do endométrio (tecido que reveste a camada interna do útero) fora do útero, formando lesões do tipo cistos (endometriomas) aderências entre os órgãos e nódulos.

Esta doença, afeta aproximadamente 10% das mulheres em geral, com taxas de até 50% em mulheres com infertilidade (1 ano ou mais tentando engravidar sem sucesso). A maior prevalência relatada é em mulheres com idade entre 35 e 44 anos. A causa é multifatorial influenciada e estimulada por hormônios femininos, especialmente o estrogênio.