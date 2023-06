Suco de beterraba potencializa a força muscular durante atividade física

A beterraba é um alimento que possui diversos benefícios para a saúde. Melhora o sistema cardiovascular, tem ação antioxidante, aumenta a energia e vitalidade e muito mais. Além disso, ela é uma ótima aliada de quem faz atividades físicas e deseja potencializar os seus resultados, pois o nitrato dietético, presente no suco de beterraba, melhora o exercício, tanto aumentando a resistência quanto aprimorando o exercício de alta intensidade.

“Mas ainda não se sabia muito bem por que esse efeito ocorria e como nossos corpos convertiam o nitrato dietético que ingerimos no óxido nítrico que pode ser usado pelas nossas células para trazer esses benefícios. Mas um novo estudo descobriu que o consumo de suco de beterraba aumentou significativamente a força muscular durante o exercício”, explica a Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Consumo de nitrato e aumento da força muscular

No estudo, pesquisadores da Universidade de Exeter e dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA rastrearam a distribuição de nitrato ingerido na saliva, no sangue, no músculo e na urina de dez voluntários saudáveis, que foram solicitados a realizar exercícios máximos para as pernas. A equipe queria descobrir onde o nitrato dietético era ativo no corpo para dar pistas sobre os mecanismos de trabalho.

“O nitrato ‘viaja’ rápido pelo corpo, de forma que o músculo esquelético o absorve rapidamente, conferindo ao músculo a produção de torque aprimorada durante contrações musculares intermitentes máximas. Ou seja, aumenta a força muscular”, explica a médica.

Uma hora após a ingestão do nitrato, os participantes foram pedidos para realizar 60 contrações do quadríceps – o músculo da coxa ativo ao endireitar o joelho – na intensidade máxima durante cinco minutos em uma máquina de exercícios. A equipe encontrou um aumento significativo nos níveis de nitrato no músculo. Durante os exercícios, os pesquisadores descobriram que esse aumento de nitrato causou um aumento na força muscular de 7% em comparação com os participantes que tomaram um placebo.

“Estudos anteriores haviam encontrado um aumento de nitrato nos tecidos e fluidos corporais após a ingestão de nitrato dietético rotulado. Ao usar o rastreador no novo estudo, os pesquisadores foram capazes de avaliar com precisão onde o nitrato é aumentado e ativo e lançar uma nova luz sobre como o nitrato que consumimos é usado para melhorar o desempenho do exercício”, explica a Dra. Marcella.