Conheça as causas da celulite e saiba como combatê-la

A celulite é algo que afeta grande parte das mulheres e, até mesmo, alguns homens. Segundo a dermatologista Cristiane Dal Magro, ela acontece na pele e no tecido subcutâneo e se manifesta por ondulações e retrações na pele. “Ocorre acúmulo de gordura, água e toxinas nas células, fazendo com que elas fiquem inchadas e endurecidas, com as funções habituais prejudicadas”, explica.

Locais atingidos pela celulite

A nutricionista Daniela de Araújo Medeiros explica que a celulite pode acometer qualquer parte do corpo, com exceção das palmas das mãos e pés e do couro cabeludo. “No entanto, os locais mais atingidos, são: porção superior das coxas, região glútea e porção superior dos braços”, ressalta.

Mulheres são mais afetadas pela celulite?

As mulheres são as mais afetadas pelos temidos furinhos. De acordo com Cristiane Dal Magro, o problema pode ocorrer em até 90% das mulheres e raramente acontece nos homens. “Os hormônios femininos colaboram no processo de retenção de líquido, que favorece as alterações metabólicas dos locais afetados. Tanto que no período menstrual é comum o agravamento da celulite”, destaca.

A nutricionista Daniela de Araújo Medeiros concorda e explica ainda que as mulheres possuem um número maior de células adiposas do que os homens, favorecendo o aparecimento da celulite. “Outro fator preditivo, diz respeito ao hormônio estrógeno. O estrógeno é o principal hormônio envolvido no surgimento da celulite e principal responsável pelo agravamento da celulite durante a gestação, lactação e estrogenioterapia”, acrescenta.

Como tratar a celulite?

Como a celulite é uma alteração multifatorial, é muito difícil que ela seja tratada apenas com um mecanismo. Entretanto, como está diretamente ligada com o acúmulo de gordura, é comprovado que adquirindo hábitos de vida saudáveis, uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física regular, é possível diminuir ou até eliminar os indesejados furinhos.