Parto humanizado: veja as principais necessidades da mãe

Atualmente, podemos ver um aumento na procura por partos mais humanizados, em que os desejos e necessidades da mãe e do bebê são levados em conta. Um parto mais humanizado é aquele no qual a mulher tem a possibilidade de se ligar aos seus próprios recursos fisiológicos e emocionais. Assim, é importante cuidar de suas necessidades, que são:

Apoio emocional

É oferecido pelas pessoas que acompanham o parto, para que a grávida não sinta pressão externa, mas, sim, que é capaz e que está fazendo o que pode no momento.

Muita privacidade

O ato de dar à luz não é mecânico e, sim, uma dinâmica na qual a mulher está se abrindo física e emocionalmente. Se ela sente esse espaço íntimo, estará apta a segregar a ocitocina, o “hormônio do amor”. Ele é geralmente administrado nos hospitais para acelerar o parto (a ocitocina artificial provoca estresse e a mulher não aguenta a dor).

Tempo necessário

Para que mãe e bebê fiquem bem, é importante respeitar o tempo que ela precisa para terminar o processo, sem preocupações com o relógio e o controle externo.

Respiração ampliada

Respirar ampliadamente ajuda a distender o músculo, o organismo a ter mais oxigênio e a diminuir as tensões. Respirar ajuda a vencer a luta com o que faz sofrer, ajuda na fluidez do processo.