Entenda por que crianças não devem pintar o cabelo

Crianças adoram colorir, e isso não costuma ser diferente com os cabelos, principalmente quando um adulto próximo adota o visual. Porém, esse é um caso que deve ser analisado com bastante atenção. “Crianças não devem e não podem pintar o cabelo, pois seus fios são mais finos e a pele mais sensível. Isso pode ocasionar alergia no couro cabeludo e na pele”, alerta Ruth Ferreira, sócia do Studio Carpe Diem, salão unissex que reúne beleza e estética no Rio de Janeiro. Segundo a hair stylist Eliane Pavini, a idade ideal é a partir dos 13 anos, dependendo muito do que será feito.

Colorir sem pintar

É possível encontrar no mercado produtos que não agridem os fios, mas o ideal é não usar tintas no cabelo das crianças. “Uma opção de mechas para as crianças seriam tique-taques coloridos, que podem ser comprados em lojas de artigos para cabelos”, sugere Ruth Ferreira. Esses tique-taques dão um efeito natural muito bonito, não agridem o cabelo, são fáceis de colocar e ainda deixam a criança feliz.

Mas por que pintar o cabelo infantil?

Sylvia Caram, psicóloga clínica, psicanalista e especialista em educação infantil, chama a atenção para o desejo da criança em mudar a imagem e questiona a real necessidade de atender essa vontade. “As meninas podem se espelhar nas imagens maternas e os meninos nas imagens paternas, mas isso não é uma regra. A motivação das crianças, portanto, não se dá baseada na vaidade, mas sobre o desejo de aceitação da imagem que vê refletida no olhar dos pais”, analisa.

Ainda segundo a profissional, a vontade da criança em pintar o cabelo está ligada à construção da autoestima. “Diante da fala da criança que quer promover uma mudança em seu corpo, entendemos que ela está questionando acerca da aceitação de sua imagem perante os pais”, alerta Sylvia Caram.