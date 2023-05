7 alimentos que ajudam a desinflamar o corpo

Os processos inflamatórios fazem parte da defesa do corpo e são uma resposta natural do sistema imunológico às lesões e infecções. No entanto, quando eles são recorrentes, podem afetar a saúde do organismo e indicar a presença de doenças.

Nesse sentido, manter uma alimentação saudável e priorizar o consumo de alimentos anti-inflamatórios é essencial, pois a ingestão de algumas substâncias pode reforçar a condição. “Sua alimentação anti-inflamatória deve fornecer um equilíbrio saudável de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais e fibras, priorizando alimentos com propriedades anti-inflamatórias”, indica a médica nutróloga Dra. Marianna Magri.

A seguir, confira uma lista com os principais alimentos que ajudam a reduzir e prevenir inflamações. Veja!

1. Chia

Originária da América Central, a chia é uma semente amplamente conhecida por fornecer benefícios ao corpo, sobretudo contra inflamações. Rica em ômega 3 e antioxidantes, a semente ajuda a reduzir a produção de substâncias inflamatórias e combater o estresse oxidativo, além de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. “O ômega 3 [da semente de chia] ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, diz a nutricionista Roseli Rossi.

2. Abacate

O abacate é uma fruta altamente nutritiva e versátil. Com propriedades como vitamina C, E e K, fitosteróis e gorduras saudáveis (monoinsaturados), ele age como um anti-inflamatório natural, visto que neutraliza os radicais livres, moléculas instáveis que podem causar inflamação e danos às células, e reduz a incidência de inflamações, especialmente no sistema cardiovascular.

3. Tomate

O tomate é um alimento rico em licopeno, substância carotenoide que confere cor avermelhada à fruta, também encontrada em outros alimentos como melancia, morango e goiaba. Conhecido por sua propriedade antioxidante, a substância ajuda a reduzir inflamações relacionadas a doenças crônicas e ainda protege a pele contra os raios solares.

4. Cúrcuma

A cúrcuma é uma especiaria amplamente utilizada na culinária, e seu principal composto ativo, a curcumina, tem demonstrado propriedades anti-inflamatórias. Isso porque a substância é um antioxidante eficaz contra os radicais livres e estimula o sistema imunológico contra processos inflamatórios, atuando também no alívio das dores articulares.