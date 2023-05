Escuta empática favorece relação entre pais e filhos adolescentes

Dizer que 2020 foi difícil parece clichê. Acredito que cada um teve seus momentos, perdas e crescimentos. Se pudesse resumir em palavras únicas seriam: separação, tristeza, aprendizado, adolescência. A última, adolescência, é a da filha. Tenho gêmeos, um casal. Mas ela adolesceu primeiro que ele.

A gente percebe que o filho está entrando nessa fase quando a porta do quarto se fecha, as espinhas aparecem, ele ou ela passa a se sentir feio. O nariz é grande demais, o cabelo esquisito. Ninguém-nunca-vai-gostar-de-mim. As risadas cessam quando você se aproxima, e a companhia, antes frequente, deixa de existir. E você se sente… sozinha.

Não há um manual para os pais

Lembro que, na época, em um dia difícil, olhei para fotos antigas e lá estava ela, minha menina. Chorei. Senti-me aliviada e, ao mesmo tempo, péssima. Clara seguia sendo minha filha, só que estava mudando e não sabia como ser a mãe dela, a partir da pessoa que se tornava. Onde está o manual?

Pois é, não tem. Pelo menos não o tanto que existe sobre como se preparar para os primeiros meses do bebê, desfraldar, lidar com os pesadelos noturnos. Como diria a designer Estéfi Machado, mãe do Teo, 15, e uma das pessoas com quem conversei para escrever este texto, “não existem muitos manuais sobre como lidar com um adolescente (comparando com a infância) nem como acolher essa mãe” – vou falar da Estéfi mais para a frente, mas a frase dela coube demais aqui.

Entendi que ser mãe de dois jovens – Lucas adolesceu há pouco – tem me feito aprender ainda mais sobre mim mesma e, principalmente, saber ouvir. Então este é um texto sobre escuta, a partir da fase que eu e você vivemos: a adolescência.

O encontro com a minha adolescente interior

O ano era 1988. Estava no segundo colegial (atual Ensino Médio), e Cazuza lançava a canção “Vida Louca Vida”: “Vida louca, vida… vida breve/Já que eu não posso te levar/Quero que você me leve”. Arrumava o quarto. Tinha 16 anos. Tudo era muito, da alegria à tristeza, da empolgação à frustração. Pensava no meu pai e na frase que havia ouvido dele há pouco: “sinto saudade da minha filha”. Isso me atravessou. Sabia que seguia sendo a mesma, só que mais velha. Estava crescendo, mas seria isso ruim? Como ele não era capaz de me enxergar?

Precisei me encontrar com a minha menina, no quarto da juventude, espaço dividido com a irmã mais velha, a cadeira no canto cheia de roupas empilhadas, pedindo para serem guardadas. “Olhe para a sua adolescente se quiser abrir espaço de conversa com a sua filha”, o convite veio da querida Diana Corso, psicanalista gaúcha que durante anos foi também colunista desta publicação.

Diana havia acabado de lançar o livro Adolescência em Carta: filmes e psicanálise para entendê-la (Artmed), junto com o marido, o também psicanalista Mário Corso, que dedicou anos de estudo para entender a forma de pensar e ser do jovem. Recorri a ela para sanar minha aflição em relação à Clara. Ou melhor, a minha solidão, “saudade da minha filha”, repetindo a mesma frase que havia ouvido do meu pai, décadas atrás.