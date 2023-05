7 possíveis causas do corrimento vaginal rosado

O corpo humano tem a capacidade natural de expelir fluidos corporais, como saliva, lágrimas, muco e suor. No caso do corrimento vaginal, que varia conforme a quantidade, cor e odor em diferentes momentos do ciclo menstrual, as alterações podem indicar a ocorrência de algumas condições médicas específicas.

De acordo com o Dr. Fabio Muniz, coordenador médico do Hospital e Maternidade São Cristóvão Saúde, membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia e sócio-titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, o corrimento rosado antes ou depois da menstruação pode ter várias causas. Algumas das mais comuns incluem:

Ovulação: durante a ovulação, o ovário libera um óvulo e a parede do ovário pode se romper, causando um corrimento rosado;

durante a ovulação, o ovário libera um óvulo e a parede do ovário pode se romper, causando um corrimento rosado; Infecções vaginais: infecções vaginais, como candidíase ou tricomoníase, podem causar corrimento rosado especialmente associado a odor desagradável e à coceira;

infecções vaginais, como ou tricomoníase, podem causar corrimento rosado especialmente associado a odor desagradável e à coceira; Alterações hormonais: mudanças na produção hormonal, como ocorre durante o climatério e a menopausa, podem causar corrimento rosado;

mudanças na produção hormonal, como ocorre durante o climatério e a menopausa, podem causar corrimento rosado; Lesões na vagina: lesões na vagina, como irritações, fissuras ou cortes, podem causar corrimento rosado;

lesões na vagina, como irritações, fissuras ou cortes, podem causar corrimento rosado; Gravidez: corrimento rosado associado a atraso menstrual, ausência de método contraceptivo, sensibilidade mamária, podem ser sinais de suspeita de gravidez ; pode acontecer em várias fases da gravidez, incluindo o início e o final da gestação;

corrimento rosado associado a atraso menstrual, ausência de método contraceptivo, sensibilidade mamária, podem ser sinais de suspeita de ; pode acontecer em várias fases da gravidez, incluindo o início e o final da gestação; Mudanças nos níveis hormonais: condições endócrinas específicas, como climatério/menopausa e hipotireoidismo;

condições endócrinas específicas, como climatério/menopausa e hipotireoidismo; Após relações sexuais: pode ser causado pela irritação/microfissuras da mucosa vaginal ou pela contaminação por bactérias durante o ato sexual. “No entanto, também pode ser sinal de uma infecção sexualmente transmissível (IST), como gonorreia ou clamídia. Essas infecções podem causar corrimento rosado, dor ao urinar e dor pélvica”, explica Dr. Fabio, que destaca o tratamento precoce como fundamental visando evitar complicações e prevenir a transmissão da infecção para os parceiros.

Corrimento rosado x gravidez

Ao contrário do que muitos pensam, o corrimento rosado em si não é um sinal confiável de gravidez. No entanto, ocorrendo em conjunto com outros sinais e sintomas, como atraso menstrual, dor abdominal ou mamilos sensíveis, pode sugerir gestação inicial.

“Nesses casos, a gravidez é confirmada por meio de um teste específico, que detecta a presença de hCG (gonadotrofina coriônica humana) na urina. O hCG é um hormônio produzido pela placenta e é um indicador confiável de gravidez. Se houver suspeita de gravidez, é importante realizar um teste ou procurar ajuda médica para uma avaliação mais precisa”, enfatiza o médico.

Comprovada a gestação, o Dr. Fabio Muniz ressalta dois momentos em que o corrimento rosa pode aparecer: “no início da gravidez, aproximadamente 6 a 12 dias após a concepção, é possível que a eliminação vaginal com coloração rosa, causada pela implantação do embrião na parede uterina, seja confundida com um pequeno sangramento menstrual”.

Riscos para a saúde materna e fetal

Em fases mais adiantadas da gravidez, o corrimento rosado pode ser um sinal de trabalho de parto prematuro ou de ruptura prematura das membranas. Em alguns casos, o corrimento pode ser seguido pela expulsão do tecido fetal ou placentário do útero, evoluindo para abortamento. “Nestes casos, é importante procurar ajuda médica imediatamente, pois há risco para a saúde materna e para a própria gravidez”, recomenda o especialista.