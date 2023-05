Membros da OMS irão se reunir para decidir um possível fim da emergência da Covid-19

Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) irão se reunir nesta quinta-feira, 4, em Genebra, na Suíça, para decidir um possível fim da emergência da Covid-19, de acordo com o colunista Jamil Chade, da UOL. Os especialistas, no entanto, acreditam que o vírus não irá desaparecer e continuará sendo um desafio.

“É possível que a emergência acabe”, disse a virologista e professora Marion Koopmans, à Reuters, “mas é muito importante comunicar que a Covid-19 continua sendo um desafio complexo da saúde pública.”

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, os governos terão de aprender a conviver com a doença. "O vírus chegou para ficar. A questão é como vamos administrá-lo. Temos os instrumentos e conhecemos ele melhor. Mas também temos uma maior imunidade populacional, seja pela vacina ou por contaminação."

Em janeiro deste ano, o diretor já havia dito que esperava declarar o fim da emergência global ainda em 2023. De acordo com o colunista, isso significa que o vírus deixaria de ser tratado como uma ameaça global.

Segundo a Reuters, o Covid-19 foi declarado como emergência internacional, pela OMS, no dia 30 de janeiro de 2020, há mais de três anos. Desde então, reuniões são realizadas a cada três meses para discutir sobre o vírus. Apesar disso, muitos países, como os Estados Unidos, já haviam retirado o status doméstico de emergência.



No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (MS), mais de 37 milhões de pessoas foram infectadas e 700 mil morreram em decorrência do vírus.

