Relações tóxicas e cigarro são igualmente nocivos, afirma estudo

Em qualquer ambiente, relações disfuncionais podem representar um risco à saúde tão significativo quanto o hábito de fumar cigarros, a obesidade e a ausência de hábitos saudáveis. Seja em casa, entre os amigos ou no local de trabalho, as relações tóxicas são muito prejudiciais ao bem-estar pessoal.

Quem afirma tais conclusões são os pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, que analisaram as relações interpessoais estabelecidas por mulheres de meia-idade ao longo da vida. O estudo foi publicado na edição de fevereiro da revista General Psychiatry.

A conclusão da pesquisa foi que mulheres que não conseguem estabelecer relações sociais saudáveis correm um risco maior de desenvolver problemas de saúde crônicos com o passar do tempo.

Pesquisa mostra que cigarro e relações sociais tóxicas são igualmente nocivos

A pesquisa foi realizada ao longo de duas décadas, durante os quais foi analisada a saúde de 7.694 mulheres australianas, entre os 45 e 50 anos, consideradas saudáveis. As condições de saúde monitoradas no estudo foram: depressão, ansiedade, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, derrame, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, osteoporose, artrite e câncer.

O intervalo de acompanhamento das mulheres analisadas no estudo era de três anos. A cada período, ou seja, da cada três anos, as participantes deveriam responder um questionário sobre seus níveis de satisfação em relação aos relacionamentos com parceiros, família, amigos e colegas de trabalho.

Saúde e relacionamentos: relações satisfatórias podem preservar saúde na meia e terceira idades

Até o fim da pesquisa, quase 60% das mulheres desenvolveram uma ou mais condições dentre as rastreadas pelos pesquisadores. As que relataram menores níveis de satisfação com as relações sociais corriam um risco duas vezes maior de desenvolver as doenças, se comparadas com mulheres mais satisfeitas e felizes.

Os resultados da pesquisa de longo prazo indicam que a manutenção de relações saudáveis entre mulheres é imprescindível para a saúde na meia e terceira idade. Relações mutuamente vantajosas, amizades, parcerias românticas equilibradas e um ambiente de trabalho agradável são fatores essenciais para a saúde.

As descobertas do estudo, de acordo com os cientistas, impactarão os cuidados preventivos e paliativos relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas em diversos níveis.

