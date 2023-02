Covid: idosos acima de 85 anos recebem vacina bivalente no Rio

O município do Rio de Janeiro informou que a vacinação contra a covid-19 com imunizante bivalente começará nesta segunda-feira (27) com idosos de 85 anos de idade ou mais e pessoas imunocomprometidas com 60 anos de idade ou mais. As vacinas começaram a ser distribuídas ontem (23) pelo governo do estado e serão usadas para reforçar os imunizantes monovalentes.

Na terça-feira (28), será a vez de idosos com 80 anos de idade ou mais e pessoas imunocomprometidas com 50 anos de idade ou mais. Depois o calendário segue com as seguintes faixas etárias: dia 1º de março (idosos com 75 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com 40 anos ou mais); dia 2 (idosos com 72 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com 30 anos ou mais); dia 3 (idosos com 70 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com 20 anos ou mais) e dia 4 (idosos com 70 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais).

A primeira fase do reforço bivalente terá como alvos usuários e funcionários de instituições de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência institucionalizada, indígenas e quilombolas com 12 anos de idade ou mais.

A vacina estará disponível nas 237 unidades de atenção primária (clínicas da família e centros municipais de Saúde), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

