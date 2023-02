Covid-19: São Paulo amplia vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos

A capital paulista inicia amanhã (2) a vacinação de crianças com idades entre de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias contra a covid-19. Crianças de 5 a 11 anos que já tenham tomado as duas primeiras doses também poderão receber a dose de reforço.

A chegada de remessas de vacinas Pfizer Baby e Pediátrica, nesta terça-feira (31), permitiu a ampliação do público-alvo. O município recebeu novos lotes, que totalizam 768 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, disponibilizadas no âmbito dos programas Nacional e Estadual de Imunizações (PNI e PEI).

Segundo levantamento da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) deste ano, o município de São Paulo tem, ao todo, 367.439 crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Já a parcela na faixa etária de 5 a 11 anos, que pode receber a dose de reforço, é de 812.426 crianças.Até ontem, foram aplicadas 32.019 doses em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente e indígenas. Do total, 24.810 foram primeiras doses e 7.209 , segundas doses, incluindo doses remanescentes, ou seja, as chamadas "xepas".

A cobertura vacinal entre as crianças de 5 a 11 anos é de 100% para a primeira dose (1.082.827 aplicações) e cai para 83,5% na segunda dose (904.866 aplicações).

Na capital, a vacinação já atingiu a marca de 37.175.745 doses de imunizantes contra a covid-19, sendo 12.144.396 da primeira dose. Além disso, entram na conta aproximadamente 378 mil doses que encerraram o ciclo vacinal, sendo 11.507.451 da segunda dose e 367.511 de doses únicas. O balanço mostra, ainda, que as equipes de saúde aplicaram 8.361.813 primeiras doses de reforço, 4.528.573 segundas doses de reforço e 266.001 terceiras doses adicionais,

Os imunizantes contra a covid-19 estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) e assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas, aos sábados, também das 7h às 19h. É possível consultar o endereço das por meio da plataforma Busca Saúde.

