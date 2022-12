Moda dos transplantes capilares esconde perigos mortais na Índia

Cada vez mais homens com calvície precoce optam pelo transplante capilar, em uma sociedade onde os indivíduos têm melhores salários, e a importância da aparência aumenta.

Athar Rasheed, um jovem diretor de televisão na Índia, sofria de uma calvície incipiente. Decidiu se submeter a um transplante capilar com a esperança de ser mais atraente e se casar, mas este procedimento custou sua vida.

As mulheres são julgadas por sua aparência há milênios, mas, em uma sociedade indiana cada vez mais materialista, os homens se veem cada vez mais sob pressão para parecerem jovens e atraentes por medo de perder seu "status" social.

No país, esse setor é regulamentado de maneira muito vaga, e o procedimento, às vezes realizado por amadores treinando no YouTube, pode ter consequências fatais.

Rasheed, que tinha 30 anos, era o sustento de sua família e desejava uma vida melhor, ter uma casa e casar suas duas irmãs. Mas, depois de passar por um transplante de cabelo em uma clínica em Nova Délhi no ano passado, ele desenvolveu uma sepse, disse sua mãe, Asiya Begum, de 62 anos, à AFP.

O inchaço se espalhou da cabeça para o resto do corpo e ele sofreu uma agonia terrível.

"Meu filho teve uma morte muito dolorosa. Seus rins pararam de funcionar, e todos os seus órgãos entraram em colapso", disse ela, aos prantos.

A família entrou com uma ação judicial, com base em fotos que mostram o rosto inchado de Rasheed e manchas pretas em seu corpo. Quatro pessoas, incluindo dois homens que fizeram a operação, foram detidas e aguardam julgamento.

Quando o procedimento é realizado por um cirurgião experiente, o transplante capilar pode mudar a vida das pessoas.

Harish Iyer, um ativista pela igualdade de direitos, afirma que os homens começaram a se preocupar mais com sua aparência como resultado de certas mudanças no estilo de vida.

"A necessidade de exibir juventude e vitalidade tem um eco em todos os gêneros", disse Iyer à AFP.

Ao mesmo tempo, especialistas advertem que sedentarismo, tabagismo, alimentação inadequada e estresse podem causar a queda precoce do cabelo.

Um transplante de cabelo implica retirar folículos de uma área densa, como a nuca, para implantá-los na área afetada pela calvície.

O médico Mayank Singh faz até 15 cirurgias por mês em uma clínica de grande prestígio em um bairro nobre de Nova Délhi. A maioria de seus pacientes tem entre 25 e 35 anos e quer se casar, ou progredir em suas carreiras, especialmente em empregos onde a aparência é importante.

A intervenção custa cerca de 350.000 rúpias (US$ 4.300), o que é uma quantia considerável em um país onde milhões de pessoas vivem com menos de US$ 2 por dia.

Mas também existem clínicas onde pessoas sem treinamento fazem a operação por uma pequena parte desse valor.





