Casos de coronavírus aumentam em 12 estados brasileiros

Dados do Boletim Infogripe, da Fiocruz, apontam que covid-19 responde por 47% das infecções por vírus respiratórios no Brasil.Conforme o mais recente Boletim Infogripe, divulgado nesta sexta-feira (18/11) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), tem ocorrido um aumento de casos de coronavírus em 12 estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com os dados, levantados nas últimas quatro semanas pela Fiocruz, a covid-19 responde atualmente por 47% de todos os resultados positivos para vírus respiratórios. No fim de outubro, o coronavírus era responsável por 26,4% dos pacientes. A estatística baseia-se em números inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica até o dia 14 de novembro. Há uma semana, comparativamente, o Boletim Infogripe apontava aumento de diagnósticos de doenças respiratórias em apenas quatro estados: Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A maior parte dos diagnósticos foi registrada em adultos, apresentando tendências de curto prazo (últimas três semanas) e longo prazo (últimas seis semanas). Conforme a Fiocruz, o crescimento de infecções por coronavírus em pessoas acima dos 60 anos foi registrado no Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Em Alagoas, Ceará, Goiás, Piauí e Rio Grande do Norte, por outro lado, o crescimento dos números está mais concentrado em crianças. Outras doenças registradas no boletim foram o vírus sincicial respiratório, que responde por 24,2% dos doentes, o influenza A (10,4%) e o influenza B (0,3%). Conforme a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), as taxas de testes positivos de covid-19 também subiram em outubro. Na estatística consolidada do mês, foram 7.986 resultados positivos, 44% a mais do que em setembro. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) também apontou crescimento na taxa de positividade, no período entre o começo de outubro e a primeira semana de novembro: de 3,7% para 23,1%. Em laboratórios particulares, os exames positivos para o coronavírus passaram de 3% para 17% em menos de um mês, de acordo com dados do Instituto Todos pela Saúde. Devido a essa tendência de alta de infecções, especialistas indicam o uso de máscara em locais fechados, como no transporte público e em áreas com grande aglomeração de pessoas, além da vacinação. gb (ots)