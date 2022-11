Hemorio e CBF se unem em campanha por doação de sangue

O Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro (Hemorio) lança (21) a campanha Copa da Solidariedade, para estimular a doação de sangue e reforçar os estoques no estado. A ação conta com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulga a campanha em suas redes e vai presentear os doadores mais antigos com camisas oficiais da seleção.

A campanha, que também celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue (comemorado em ), vai até o próximo dia 30 e fará coletas tanto no Hemorio quanto no Largo da Carioca, área movimentada do centro da cidade do Rio.

Segundo o Hemorio, desde o início do ano, houve queda nas doações, com quase 3 mil bolsas de sangue a menos em relação ao mesmo período de 2021. O instituto afirma que essa redução causa impactos no atendimento médico de emergências, maternidades e unidades de saúde do estado.

Além da CBF, são parceiros do Hemorio na campanha o Metrô, que distribuirá 500 bilhetes unitários para os doadores, e o aplicativo 99, que dará R$ 30 de desconto para cada viagem iniciada ou encerrada na sede do instituto (Rua Frei Caneca 8, Centro), através do cupom “HEMORIO99” na categoria 99Pop.

O Hemorio funcionará mesmo no horário dos jogos do Brasil na Copa, mantendo seu atendimento todos os dias, incluindo feriados, das 7h às 18h.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável.

É importante evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses.

Há ainda impedimento para quem teve hepatite após os 10 anos ou esteve exposto a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, Aids, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar.

Quem foi infectado pela covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac). Para mais informações, pode ligar para o Disque Sangue, de a -feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.

