França sacrifica 16 milhões de aves por epidemia de gripe aviária

A França abateu 16 milhões de aves de cativeiro desde o início da atual epidemia de gripe aviária, um número recorde de sacrifícios no país, informaram autoridades nesta segunda-feira (2).

"O pico da epidemia foi no final de março e a epizootia se desacelera", explicou o Ministério da Agricultura.

Desde o primeiro caso detectado no norte da França no final de novembro, o vírus se propagou em 1.364 granjas, mais da metade do oeste do país, onde as autoridades determinaram sacrifícios massivos, incluindo de animais saudáveis de forma preventiva.

As crises vinculadas à gripe aviária se concentram no sudeste da França, principalmente nos cativeiros de aves destinados à produção de fois gras. Em 2021, foram registrados quase 500 focos e 3,5 milhões de animais foram sacrificados, especialmente patos.

A gripe aviária, que se propaga em animais migratórios procedentes da Ásia, possui um caráter sazonal: começa normalmente em outubro na Europa e se prolonga até o mês de abril.

Pela primeira vez, aves selvagens contaminaram granjas ao retorno dos países do sul, o que provocou uma segunda onda que está chegando ao fim.

Estas crises geraram prejuízos importantes para os criadores, com a suspensão da produção e exportação, e também para o Estado, que precisa pagar indenizações por animais abatidos e perdas associadas.









