Covid-19: Brasil registra 30,3 milhões de casos e 662,6 mil mortes

O número de mortes por covid-19 no Brasil subiu para 662.610. Em 24 horas, foram registradas 53 mortes.

Já o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 30.345.654. Em 24 horas, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 6.957 novos casos.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite deste sábado (23). O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há, ao todo, 318.644 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 29.364.400 pacientes já se recuperaram.

Estados

Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (68.000), Rio de Janeiro (73.207), Minas Gerais (61.216) e Paraná (43.075). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.998), Amapá (2.130), Roraima (2.147) e Tocantins (4.149).

Em número de casos, São Paulo também lidera (5.362.856), seguido por Minas Gerais (3.352.682), Paraná (2.442.595) e Rio Grande do Sul (2.321.888).

Vacinação

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, 410,9 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas no país, sendo 174,4 milhões de primeiras doses, 153,7 milhões de segundas doses e 4,8 milhões de doses únicas, além de 73,7 milhões de doses de reforço e 3,1 milhões de doses adicionais.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.