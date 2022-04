São Paulo tem fim de semana com vacinação contra quatro doenças

Até às 19h de hoje (9), as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas da capital paulista disponibilizarão vacinas contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite.

Amanhã (10), será feita a imunização contra a covid-19 e a gripe nos parques Buenos Aires (região central), do Carmo Villa-Lobos (zona oeste), da Independência (zona sul), Ceret (zona leste) e da Juventude , das 8h às 17h. A Avenida Paulista também terá uma tenda de vacinação na altura do número 52.

Públicos

A vacinação contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos, para primeira, segunda e doses adicionais. A imunização contra a gripe é destinada a idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

As doses contra o sarampo serão aplicadas em crianças entre seis meses e cinco anos, além de profissionais de saúde nascidos depois de 1960. A imunização contra a poliomelite está disponível para crianças com menos de cinco anos, se histórico vacinal ou esquema vacinal incompleto. Também podem receber as doses viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto.

