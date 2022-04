Paraíba é último estado a flexibilizar uso de máscara em espaço aberto

A Paraíba está os três estados com maior índice de imunização no Brasil

A Paraíba é última unidade da Federação a flexibilizar o uso de máscaras no país em espaço aberto. Em todo o estado, a partir desta sexta-feira (8), o uso de máscara ao ar livre passa a ser opcional. Apesar da flexibilização, o decreto estadual recomenda que as pessoas que tenham comorbidades ou apresentem sintomas de covid-19 mantenham a utilização da proteção.

Segundo o governo do estado, a nova etapa de flexibilização foi possível em virtude do avanço da vacinação da população paraibana, que atinge índice de cobertura de primeira dose de 85,19% e de segunda dose, de 79,07%. A Paraíba está os três estados com maior índice de imunização no Brasil.

Ambientes fechados

No caso dos municípios em que o percentual de vacinação da população com as duas doses ou dose única (imunizante Jansen) for superior a 70%, também fica facultado o uso de máscaras em ambientes fechados. Pelas novas regras as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Executivo estadual serão retomadas. Além disso, o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual ocorrerá ainda este mês, em cronograma a ser estabelecido pela Secretaria da Educação.

Outra novidade no estado é que a partir de hoje também fica permitido o funcionamento de cinemas, teatros, circos, eventos esportivos realizados em arenas e estádios, eventos sociais e corporativos e a realização de shows com 100% da capacidade dos locais, desde que observados todos os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde e das secretarias municipais de Saúde, além da apresentação do cartão de vacinação com esquema vacinal completo.

