Saiba o que fazer se você usa losartana da Medley; medicamento recolhido do mercado

Produto foi retirado do mercado como uma "medida de precaução devido à presença de impurezas" na fórmula da medicação que pode causar mutações e aumentar o risco de câncer

Na semana passada, a farmacêutica Sanofi Medley anunciou o recolhimento de todos os lotes com o princípio ativo losartana do mercado. A medida ocorreu após serem encontradas impurezas nos comprimidos que podem causar mutações e aumentar o risco de câncer. O medicamento é indicado no tratamento de doenças cardíacas, como pressão alta, insuficiência cardíaca e hipertensão.

A Sanofi disse no comunicado que o recolhimento é uma medida preventiva. “Até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso dessas medicações contendo losartana”, diz o comunicado.

Em nota, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) comunicou na última quinta-feira, 10, que, até o momento, "não foram relatados problemas semelhantes em outros medicamentos pertencentes à classe de bloqueadores dos receptores de angiotensina ou mesmo de losartana em monoterapia ou combinação por outras indústrias farmacêuticas".

No entanto, a entidade recomenda que os produtos mencionados em comunicado da farmacêutica Sanofi Medley “devem ser substituídos e recolhidos conforme orientação da própria empresa”.

Veja quais remédios foram recolhidos pela farmacêutica:

- Losartana potássica 50 mg e 100 mg

- Losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg

- Losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg

O que devo fazer se faço uso de Losartana da Sanofi Medley?

O médico cardiologista e professor de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ricardo Pereira, reforça que, conforme a orientação das entidades de saúde, os pacientes conversem imediatamente com o seu médico cardiologista. Apenas este profissional pode indicar uma nova medicação ou orientar a troca para um Losartana fabricado por outro laboratório.

A farmacêutica Medley alerta que interromper o tratamento de pressão alta ou insuficiência cardíaca sem a orientação médica é mais prejudicial para a saúde do paciente do que continuar fazendo uso do remédio.

O recolhimento não apresenta nenhum custo para o paciente. Quem tiver um destes medicamentos deve ligar para o SAC da Medley 0800 703 0014 (segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas) para agendar a coleta da medicação.

Uso Losartana de outra marca. O que devo fazer?

O tratamento deve continuar normalmente. Conforme a Sanofi, as impurezas foram detectadas apenas nos produtos com losartana da Medley. Todos os remédios com este princípio ativo dos demais laboratórios são seguros e não oferecem nenhum risco à saúde. Por isso, todos eles continuam à venda normalmente.

Recomendações da Anvisa

Nessa segunda-feira, 14, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um comunicado sobre o recolhimento do medicamento. A agência reforçou que os medicamentos contendo “sartanas” são seguros e eficazes no controle do tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca.

Apesar das novas informações sobre a presença dessa impureza nessa classe de medicamentos, a Anvisa alerta aos consumidores para não interromperem seus tratamentos, a menos que tenham sido aconselhados pelo seu médico e somente devem trocar de medicamento quando já tiverem o novo em mãos.

A agência alerta que a interrupção do tratamento da hipertensão pode produzir malefícios instantâneos, inclusive risco de morte por derrame, ataques cardíacos e insuficiência renal.



