Fevereiro Roxo: saiba quais os sintomas da fibromialgia e do lúpus

Fevereiro é um mês importante para a conscientização sobre a fibromialgia e lúpus. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, estimativas indicam que 65 mil pessoas no País lidam com o lúpus, a maioria mulheres. A fibromialgia, por sua vez, é uma doença que afeta cerca de 2,5% da população mundial. Ainda sem cura para ambas as doenças, um diagnóstico antecipado é fundamental para a eficácia do tratamento e a melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Os sintomas da fibromialgia podem ser manifestados de várias maneiras, sem um padrão estabelecido, dificultando o seu diagnóstico. "Isso faz com que os pacientes precisem passar por vários médicos até que alguém junte todos os sintomas e diga 'parece que você tem fibromialgia", explica a médica reumatologista Patrícia Macêdo, em entrevista para o jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri.

De acordo com a médica, entre os principais sintomas da fibromialgia, estão as dores em várias partes do corpo (como nos músculos) ou em áreas específicas (como dores de cabeça, costas e na região pélvica). Os pacientes também podem, conforme Patrícia, ter o sono desregulado ou de má qualidade, perda de memória e o apetite pode ser alterado, podendo ser exagerado ou nulo. Sendo as dores o aspecto mais marcante da doença, pacientes também podem sofrer com a chamada "alodinia", quando um estímulo que normalmente não seria doloroso causa dor.

Os pacientes podem passar de 5 a 10 anos para conseguir um diagnóstico correto de fibromialgia. "Isso gera um custo maior pro sistema de saúde. Um sofrimento maior para o paciente, que às vezes faz diversas consultas, vários exames, sem ter um diagnóstico prontamente estabelecido”, diz a reumatologista. Segundo a médica, o ideal é que o diagnóstico de fibromialgia seja feito o mais rápido possível. "A aceitação (do paciente) melhora, a evolução da doença melhora e seu tratamento é instituído cedo. Então a qualidade de vida da pessoa melhora bastante", esclarece.

O lúpus, por sua vez, é uma doença crônica menos frequente, prevalecendo em torno de 0,5% na população geral. Entre os principais sintomas do lúpus, estão o cansaço crônico, lesões avermelhadas nas bochechas sensíveis aos sol, dores nas articulações, lesões na boca, queda de cabelo excessiva, manchas de pele, além de sangramentos. “Nenhuma das duas doenças, até o momento, possui uma cura. Contudo, os tratamentos, quando executados de forma correta, são bem efetivos”, diz Patrícia Macêdo

Tanto o tratamento para o lúpus, quanto o da fibromialgia podem ser realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, o paciente pode receber, de forma gratuita, as medicações específicas para sua condição clínica. Em caso de suspeita, é aconselhado que o pacientes procure o mais rápido possível uma Unidade Básica de Saúde ou alguma unidade hospitalar.

