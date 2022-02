Campanha de vacinação contra covid-19 avança em Petrópolis

No dia do retorno da vacinação contra a covid-19, em Petrópolis, na região serrana do Rio, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde aplicaram ontem (21) 199 doses de imunizantes. No total, foram 66 de reforço, 10 de segunda dose e 123 de primeira.

Até agora, a cidade tem 255.876 imunizados com a primeira dose, 227.894 com a segunda dose e 108.114 com a dose de reforço, sendo a terceira aplicação para o público em geral e quarta para imunossuprimidos.

Os dados da secretaria indicam ainda que desde o início da campanha, 6.805 pessoas receberam a dose única e a dose adicional foi aplicada em 1.312 imunossuprimidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na retomada da vacinação, seis idosos foram imunizados. Um com a primeira dose e cinco com a dose de reforço. “As equipes também aplicaram a primeira dose em dois adolescentes e a segunda em um indivíduo desta faixa etária (12 a 17 anos). Também foram vacinadas 113 crianças de 5 a 11 anos com a primeira aplicação e uma com a segunda. Ainda foram vacinados 61 adultos com o reforço, oito com a segunda dose e sete com a primeira dose”, informou a secretaria.

O acompanhamento da situação da pandemia na cidade e o cadastro para a vacinação estão disponíveis no site da prefeitura.

Calendário

A prefeitura de Petrópolis divulgou um calendário de vacinação para quem estava agendado para receber o imunizante entre os dias 16 e 19 de fevereiro, período em que a campanha ficou suspensa por causa da tragédia provocada pela chuva forte da terça-feira (15) e dos dias que se seguiram. Para essas pessoas, não é preciso refazer o agendamento. Basta chegar a um dos pontos levando documento de identificação e carteira de vacinação.

Os agendados para o dia 16 recebem a vacina hoje (22). Amanhã será a vez dos que estavam marcados para o dia 17, na quinta-feira para os do dia 18 e na sexta para os do dia 19.

Os locais de vacinação estão espalhados pela cidade imperial. Adultos e crianças podem se dirigir ao Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, 100, na região central; no Centro de Saúde do Itamarati, na Rua Bernardo Proença, 32, no Itamarati; na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Estrada União Indústria, 33530, na Posse.

Para as pessoas acima de 12 anos os postos são no do Supermercado Extra do Quitandinha (Rua General Rondon, 1015, no Quitandinha; e no Drive Thru do Parque Municipal de Itaipava, na Estrada União e Indústria, 10000, em Itaipava, segundo distrito de Petrópolis.

As crianças de 5 a 11 anos são imunizadas na UBS de Itaipava da Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, s/n, e na Casa da Educação Visconde de Mauá, na Avenida Barão do Rio Branco, 3, no Centro.

Itinerante

Já a campanha de vacinação itinerante contra a covid-19 para as crianças de cinco a 11 anos avança hoje (22) para atender às comunidades do Brejal, no bairro da Posse, e Machado Fagundes, na Estrada da Saudade.

A secretaria destacou que para tomar a vacina, não é preciso fazer o cadastramento. Precisa apenas se dirigir ao local de vacinação com documento de identificação qie são o CPF ou o Cartão SUS e a carteira de vacinação. O atendimento é das 10h às 14h30.

Amanhã, a campanha itinerante estará nos Postos de Saúde da Familia (PSF) Boa Esperança e Nova Cascatinha.

Tags