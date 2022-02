Refrigerante: por que faz mal à saúde? Entenda

Por conter alto teor de açúcar, sódio e cafeína em sua composição, o consumo exagerado de refrigerante repercute negativamente na saúde. A bebida não possui valor nutricional e é hipercalórica, favorecendo a retenção de líquidos, contribuindo no aumento de peso, sensação de barriga estufada, pernas inchadas, etc. Sua ingestão excessiva pode causar dependência química e psicológica, além de problemas como gastrite e pressão alta.



O elevado teor de açúcar no organismo pode comprometer, na boca, o esmalte dos dentes, alterando a coloração e a textura deles. Refrigerante contém ainda quantidade considerável de ácido fosfórico, que dificulta a absorção de cálcio para o fortalecimento de dentes, provocando desgastes e erosões, facilitando a proliferação de cárie e aparecimento de placa bacteriana.

Refrigerante: problema de saúde já começa na boca

Segundo Vania Albuquerque, ortodontista clínica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), os refrigerante, por possuírem acidez elevada, podem promover erosão do esmalte dentário de modo direto (pelo hábito de ingerir a bebida). "O grau de perda vai depender da frequência do hábito, podendo ser maior na infância e na adolescência, período de maturação do esmalte", explica.

Além disso, o aumento da acidez estomacal pode gerar azia e refluxo, que pode provocar desgaste das estruturas dentais. Conforme Vania, o nível de desgaste dental vai depender de outros fatores, como o grau do refluxo apresentado pelo paciente, bem como seus hábitos de higiene bucal. "A presença de hábitos deletérios, como o bruxismo, por exemplo, quando associado ao refluxo, representa uma situação altamente prejudicial ao tecido dentário"

Devido à acidez dessas bebidas, o cálcio que seria dos ossos é utilizado para equilibrar o pH do organismo e facilitar a digestão no estômago (que ocorre em pH ácido), fomentando o aparecimento de osteoporose. Consequentemente, o cálcio utilizado nesse processo será eliminado na urina, aumentando o risco de formação de cálculos renais em decorrência do acúmulo dessa substância durante o processo de filtragem do sangue nos rins.

Por causa dos altos valores de cafeína e sódio presentes em refrigerantes, pode haver também elevação gradual da pressão arterial de pessoas que consomem essas bebidas frequentemente. A ingestão exagerada da frutose presente em muitas dessas bebidas gaseificadas tem relação com o aumento da pressão arterial e aparecimento de doenças hepáticas em jovens.

Refrigerante: problemas de saúde para além dos já conhecidos

Segundo a nutricionista Ivelise Rodrigues, formada pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, o consumo de refrigerante afeta a saúde das pessoas de diversas formas, devido aos inúmeros aditivos adicionados a essas bebidas (corantes, edulcorantes, conservadores, realçadores de sabor etc).

“Além da descalcificação dos ossos, da osteoporose, corrosão do esmalte dentário, problemas na bexiga, alergias, anemias, o consumo excessivo de refrigerantes pode prejudicar o desenvolvimento de fetos e a saúde de mulheres grávidas. A grande quantidade de açúcar e sódio presente nessa bebida pode levar ainda ao aumento de peso, deposição de gordura no fígado e desenvolvimento de doenças crônicas em geral, como diabetes, hipertensão, obesidade”, disse.

Consumo eventual do refrigerante é um problema?

Por outro lado, ela afirma que o consumo eventual de refrigerantes não é um problema, sendo o consumo da bebida bem tolerado em um contexto de alimentação balanceada. “Em geral, os refrigerantes devem ser preferencialmente consumidos em ocasiões comemorativas com moderação e não devem ser consumidos diariamente e em grandes quantidades, para que não haja o acúmulo das substâncias tóxicas advindas dos aditivos no nosso organismo”, complementou.

Refrigerante: o depoimento de quem cresceu tomando Coca-Cola

Para Brunno de Paula, uma pessoa que cresceu tomando Coca-Cola, largar o vício em refrigerante foi difícil, mas valeu à pena. Nascido em uma família de pessoas que tomam refrigerantes pelo menos duas vezes ao dia, ele disse que sua dependência foi aprendida com o exemplo do pai e de seus irmãos mais velhos, que também são viciados em refrigerante.

Ele conta que quando parou de tomar Coca-Cola sofreu bastante no primeiro mês. “Não podia nem escutar o barulho do gás saindo que já sentia água na boca”, comenta. Mas, ao experimentar os benefícios da não ingestão do refrigerante, sua vida melhorou muito, chegando a perder 10kg somente parando de tomar a bebida, sem fazer mais nada de diferente.

“Psicologicamente, o vício em Coca-Cola me fez mal, era obeso e enfrentava piadinhas e o constrangimento diário de ser observado em ônibus quando tinha de passar pela catraca. Era horrível. Quando perdi os primeiros 10kg, criei coragem para fazer dieta de verdade e praticar atividade física. Antes tinha preguiça até de levantar para pegar um copo d'água.”

Ele conta que sua autoestima melhorou, sua vaidade aumentou e voltou a usar roupas que tinha deixado de lhe vestir quando conseguiu chegar a 150 kg. Sua saúde melhorou tanto ao ponto de desejar que todas as pessoas pudessem sentir a satisfação que teve quando se libertou da dependência e passou a ter uma vida saudável. E ele frisa "nenhum dependente acha que é dependente”.

Em seu relato ao O POVO, Brunno afirmou que, em um dia, chegou a tomar 3,5 litros de Coca-Cola, mas que agora, depois de dois anos “limpo”, já não se lembra nem do sabor do refrigerante e não sofre mais com refluxo que tinha. Hoje, sente-se feliz pelo ganho na qualidade de vida.

Refrigerante: o sucesso da Coca-Cola

A Coca-Cola é um excelente exemplo de marketing bem sucedido. Com a permanência da marca no decorrer dos anos até mesmo em localidades afastadas de grandes centros, o refrigerante está presente na memória afetiva das pessoas em todo o mundo.

Todos os dias em todo o planeta, uma em cada quatro pessoas tomam Coca-Cola. O rótulo vermelho ou a latinha da mesma cor representam, num intervalo de 24 horas, 78% das 1,7 bilhão de unidades de bebidas vendidas cuja empresa-mãe é a The Coca-Cola Company.

No Brasil, ocorre a quarta maior operação da marca, que somente em 2012 registrou um consumo de 11,5 bilhões de litros da versão tradicional e de suas variações. E, de fato, a Coca vai bem com muitas coisas, como pizza, pastel, salgadinho, pipoca… tudo o que os brasileiros amam comer em diversas situações em qualquer estação do ano.

No entanto, quando a vontade de tomar uma Coca gelada se torna uma necessidade, ultrapassando o mero prazer e se tornando uma alternativa à água que mata a sede, isso pode ser indício de vício. Com a dependência estabelecida, controlar a ingestão da bebida passa a ser difícil e o excesso prejudicial à saúde do corpo.

A The Coca-Cola Company enfrenta habitualmente acusações de que a Coca-Cola faz mal aos consumidores. Por outro lado, a empresa afirma que seus produtos não contém substâncias prejudiciais à saúde das pessoas e para se afastar de qualquer problema, são terceirizados testes dos ingredientes em animais, caso seja demanda governamental de um determinado país. Segundo a marca, a análise criteriosa dos resultados dos experimentos isenta a bebida de fazer qualquer mal aos humanos.

Refrigerante: as bebidas diets são realmente melhores?

O refrigerante dietético, ou zero açúcar, é tão prejudicial quanto o tradicional devido ao tipo de adoçante utilizado na fabricação da bebida. A indústria retira o açúcar e utiliza substâncias adoçantes, como o aspartame, a sucralose, o ciclamato, o acessulfame, a sacarina, que mesmo não possuindo calorias, produzem efeitos indesejados no organismo, além de serem potencialmente cancerígenos.

Um desses efeitos é o aumento da absorção de glicose no intestino. “Tudo o que for consumido junto com o refrigerante e houver carboidratos, vai ser rapidamente absorvido, podendo aumentar o risco de desenvolvimento de Diabetes Tipo 2”, ponderou a nutricionista Ivelise Rodrigues.

Outro ponto negativo do refrigerante zero açúcar é o aumento da quantidade de sódio adicionada à bebida para aumentar o tempo de conservação do produto, o que pode prejudicar pessoas hipertensas, por exemplo. No entanto, se o refrigerante for consumido com a intenção de reduzir a ingestão de açúcar, o diet/light pode ser utilizado “com moderação”, bem como o tradicional.

Refrigerante: como substituir a bebida

O consumo de água saborizada pode ser uma ótima opção para substituir o consumo de refrigerantes, especialmente quando são feitas utilizando água com gás e acrescentado frutas. Receitas de refrigerantes caseiros também podem ser uma opção menos industrializada. Mas, lembre-se, sempre consulte seu médico e nutricionista.

Refrigerante: receita de bebida caseira

A receita é do site Tudo Gostoso

Ingredientes

10 l de água

1 1/2 kg de açúcar refinado

1 1/2 copo (200 ml) de suco de limão

1 limão galego

Modo de preparo

Coloque a água para ferver. Despeje o açúcar na panela com a água fervendo, até dissolver bem. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque em uma vasilha de plástico o suco de limão com a água doce. Corte o limão galego e enrole em um pano de algodão ou filtro de café. Coloque dentro do líquido por 24 h. Retire o limão. Engarrafe o suco em embalagens pet de 2 l bem fechadas. Deixe descansar por 15 dias em local fresco e escuro. Depois é só colocar na geladeira e servir bem gelado.

