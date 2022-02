Metrô de São Paulo faz ação de combate ao HIV

O Metrô de São Paulo distribui gratuitamente hoje (10) autotestes de detecção do HIV. A ação, que ocorrerá na Estação Sacomã da Linha 2-Verde das 10h às 15h, também contará com profissionais da área da saúde para orientar os interessados, além da distribuição de preservativos masculinos e femininos.

De acordo com o metrô, em razão da segurança sanitária, o autoteste não poderá ser feito na própria estação. Os passageiros poderão utilizá-lo em um lugar reservado, como a própria casa. O resultado é imediato. Técnicos da Secretaria Estadual da Saúde, organizadora do evento, esclarecerão dúvidas para que a pessoa faça a autotestagem de maneira correta.

De acordo com levantamento do programa Metrô Social, as estações já possibilitaram a distribuição de mais de 86 mil preservativos no segundo semestre de 2020. No mesmo período, 4,32 mil pessoas receberam orientações individuais.

