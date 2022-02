Após tomar chá de 50 ervas, mulher tem hepatite fulminante e morre em SP

Médica do Hospital das Clínicas de SP alertou em rede social para o uso de chá emagrecedor de ervas. Mulher teve hepatite fulminante, fez transplante, mas morreu

A enfermeira Mara Abreu, 42, morreu de hepatite fulminante nessa quinta-feira, 3, após complicações de um transplante de fígado realizado no dia 29/1. Antes de ser internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, ela havia tomado cápsulas de chá emagrecedores de 50 ervas, que podem ter provocado o mal súbito que a matou.

Segundo familiares e amigos da vítima, ela não possuía nenhum problema de saúde, apesar de seu corpo ter rejeitado o órgão transplantado. O corpo de Mara foi cremado e o velório ocorreu nesta sexta-feira, 4.

Conforme médica gastroenterologista da unidade que atendeu Mara, os supostos chás que emagrecem podem ser um risco à saúde das pessoas. A médica utilizou uma rede social para alertar sobre os problema dessas cápsulas 'milagrosas'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Roacutan afina o nariz? Especialistas fazem alerta após suposto efeito viralizar no TikTok

Caso de hepatite tóxica alerta para produtos que prometem emagrecer

Butantan: gestante vacinada com Coronavac transmite anticorpos ao bebê

O produto que Mara utilizava era vendido em cápsulas. No rótulo, estava estampado que o chá era "natural". As cápsulas eram compostas por ervas como chá verde, carqueja e mata verde, substâncias hepatotóxicas, isto é, que se consumidas em excesso pode gerar problemas no fígado.

Chá emagrecedor de ervas tomado por enfermeira era vendido online; mulher teve hepatite fulminante e morreu após rejeição de fígado transplantado (Foto: Reprodução/Shopee)



De acordo com a prima de Edmara, Monique de Abreu Saraiva Artecio, 35, a enfermeira era "extremamente saudável" e começou a ter sintomas de enjoo há duas semanas, antes de ser transplantada.

Tags