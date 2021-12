Rio investiga 94 casos que podem ter sido causados pela Ômicron

O município do Rio de Janeiro tem um caso confirmado da variante Ômicron do vírus SARS-CoV-2 e investiga 94 casos em que há suspeita de infecção por essa mutação do coronavírus. Os dados foram divulgados na manhã de hoje (30) pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (Cievs) do município trabalha na investigação e monitoramento dos casos, e todos apresentaram apenas sintomas leves. Segundo a secretaria, nenhum dos pacientes precisou ser internado.

A secretaria informou que, entre os casos, há também pacientes de unidades privadas (laboratórios e hospitais), e algumas amostras serão encaminhadas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para sequenciamento genômico para confirmação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio identificou aumento do índice de positividade dos testes para covid-19, subindo de 0,7% para 5,5%. Isso significa que a infecção é confirmada em cinco pessoas a cada 100 que realizam o exame.

Tags