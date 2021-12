Mortes por covid-19 caem 42% no Rio de Janeiro

– Temos um cenário de queda sustentada dos indicadores assistenciais e epidemiológicos. A chegada da Ômicron está sendo monitorada. Esta semana, registramos um caso da variante em uma pessoa que chegou dos Estados Unidos. Trata-se de um caso importado. Até o momento, não identificamos a circulação dessa cepa no estado. Apesar disso, recomendamos que as pessoas continuem usando máscara em ambientes fechados e também em locais abertos com aglomeração – diz, em nota, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

