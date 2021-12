Colírio promete ser alternativa aos óculos de leitura

A solução habitual para a vista cansada é usar óculos de leitura. Ou agora um colírio já aprovado nos EUA. Mas também ele tem desvantagens.Quando se é jovem, os olhos saudáveis ​​são capazes de se ajustar a diferentes distâncias com facilidade. Se as pupilas encolhem, a profundidade de campo se expande. No entanto, essa capacidade diminui com o passar dos anos. Como todos os órgãos humanos, as lentes naturais também envelhecem. Elas fazem parte do sistema óptico, são elásticas e podem se ajustar a diferentes distâncias. A partir dos 40 anos, entretanto, elas perdem elasticidade e, com isso, a capacidade de mudar o foco de longe para perto e vice-versa. Para a maioria das pessoas, fica difícil ver claramente objetos numa distância normal de leitura. Trata-se de um sinal típico de presbiopia, conhecida como "vista cansada". Colírio em vez de óculos A solução é usar óculos de leitura. Mas agora também existe uma alternativa. Vuity é o nome do colírio que quer tornar os óculos de leitura supérfluos. A Food and Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos que regulamenta o uso de medicamentos, aprovou o medicamento para tratar presbiopia. O remédio pode facilitar a vida de pessoas que, sem óculos, só veem letras embaralhadas. Deve ser usada uma gota em cada olho uma vez por dia. Elas funcionam em 15 minutos, e o efeito dura de seis a dez horas, o que abrange grande parte do dia. Se as gotas comprovarem sua utilidade na prática diária, os óculos de leitura podem ser coisa do passado − pelo menos durante grande parte do dia e um determinado período da vida. Estudos mostraram que o colírio funciona especialmente bem em pessoas entre 40 e 55 anos. Depois disso, os óculos de leitura voltaram a ser mais usados. O ingrediente ativo pilocarpina, usado como cloridrato de pilocarpina no colírio Vuity, não é completamente novo. A pilocarpina é conhecida na oftalmologia desde 1875. Há muito tempo vem sendo usada para tratar o glaucoma, uma condição associada ao aumento da pressão intraocular. Desvantagens O colírio para presbiopia pode vir a ser uma forma de se livrar dos óculos de leitura nos países ricos, mas não necessariamente nos países pobres. As gotas custam o equivalente a 70 euros (cerca de R$ 450) e uma embalagem dura 30 dias. E o preço não é o único aspecto negativo. Foi demonstrado que o colírio também pode ter efeitos colaterais já conhecidos para o ingrediente ativo. Participantes de estudos queixaram-se de olhos vermelhos e dores de cabeça, outros tiveram dificuldade em mudar o foco rapidamente entre longe e perto e vice-versa. Autor: Gudrun Heise