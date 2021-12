Cientistas encontram embrião bem conservado de dinossauro prestes a nascer

Descoberta reforça relação entre aves modernas e dinossauros por causa da postura do embrião, datado de entre 72 milhões e 66 milhões de anos atrás e que estava prestes a eclodir.Um grupo de cientistas anunciou nesta terça-feira (21/12) ter encontrado um embrião de dinossauro muito bem conservado dentro de um ovo fossilizado que data de entre 72 milhões e 66 milhões de anos atrás. A descoberta lança uma nova luz sobre a relação entre as aves modernas e os dinossauros. O ovo de dinossauro fossilizado foi encontrado em Ganzhou, na província de Jiangxi, no sul da China, e contém um embrião de 27 centímetros, pelos cálculos dos cientistas. O ovo tem uma forma alongada e 17 centímetros de comprimento. O embrião, apelidado de "Bebê Yingliang", pertence a um dinossauro terópode desdentado do período triássico. Ele está amontoado dentro do ovo, numa postura com a cabeça entre as pernas, com os pés para os lados, que até agora só havia sido encontrada em dinossauros aviários, de acordo com o estudo. "Esta postura é muito semelhante à das aves atuais quando os seus ovos estão prestes a eclodir, e pensamos que os dinossauros teriam eclodido de forma semelhante às aves da nossa época", disse uma das cientistas, Fion Wai-sum Ma, ao jornal de Hong Kong South China Morning Post. Relação com as aves Ela disse ao jornal que o fóssil é mais uma prova de que as aves de hoje são oriundas de dinossauros terópodes. Nas aves, essas posturas estão relacionadas a um comportamento controlado pelo sistema nervoso central e fundamental para o êxito da eclosão. Após estudar o novo embrião, os investigadores acreditam que esse comportamento prévio à eclosão, que até agora se pensava ser exclusivo das aves, pode ter-se originado entre os terópodes não aves. Comandada por especialistas da Universidade de Birmingham e da Universidade Chinesa de Geociências, de Pequim, a equipe, também formada por cientistas do Canadá, publicou os detalhes na revista iScience. De acordo com a revista, o material foi adquirido em 2000 por Liang Liu, diretor de uma empresa chamada Yingliang Group. Ele suspeitava que o material pudesse conter fósseis de ovos. Mas o material acabou armazenado e em parte esquecido. Dez anos depois, durante a construção do Museu de História Natural de Pedra de Yingliang, as caixas foram classificadas, e os fósseis, reavaliados. Comportamentos similares "Estamos muito entusiasmados com a descoberta do Bebê Yingliang, já que se conservou em grande estado e nos ajuda a responder a muitas perguntas sobre o crescimento e a reprodução dos dinossauros", sublinhou Fion Wai-sum Ma. "É interessante ver que este embrião de dinossauro e um embrião de frango estão de forma similar dentro do ovo, o que possivelmente indica comportamentos similares antes da eclosão", afirmou. O "Bebê Yingliang" foi identificado como um ovirraptorosaurio, com base no crânio profundo e sem dentes. Esses animais são um grupo de dinossauros terópodes emplumados, estreitamente relacionados com as aves atuais, conhecidos no Cretáceo da Ásia e América do Norte. Sabe-se que as aves desenvolvem uma série de posturas dobradas, nas quais dobram o corpo e metem a cabeça debaixo da asa pouco antes de eclodir. Os embriões que não alcançam essas posturas têm mais probabilidade de morrer. as (Lusa, OTS)