Máscara em ambiente aberto será flexibilizada dia 11 de dezembro em SP

O governo paulista anunciou hoje (24) a flexibilização do uso de máscara em áreas abertas no estado a partir de 11 de dezembro. A medida foi orientada pelo Comitê Científico do estado a partir de dados do avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. Em lugares fechados e no transporte público, o uso de máscara seguirá obrigatório.

Um novo decreto com as mudanças será editado e publicado no Diário Oficial de SP nas próximas semanas, informou o governador João Doria.

O Estado de São Paulo tem 74,5% da população com esquema vacinal completo.

“São mais de 34,4 milhões de pessoas acima de 12 anos completamente imunizadas, ou seja, com duas doses do imunizante do Butantan/CoronaVac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e Pfizer/BioNTech, além da dose única da Janssen”, informou o governo, em nota.