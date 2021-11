Hemorio faz 77 anos com campanha de doação de sangue e de livro

Para celebrar os 77 anos do Hemorio e o Dia Nacional do Doador de Sangue, ambos comemorados no dia 25 de novembro, o hemocentro inicia hoje (23) a Campanha Recomeço, inspirada no cenário otimista de melhora da situação epidemiológica da pandemia de covid-19. Uma parceria com a Bienal do Livro doará livros para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) no Rio de Janeiro.

A campanha Recomeço tem como embaixadores a cantora pop Ludmilla e o produtor musical Dennis, que buscarão mobilizar seus fãs para aumentar o número de bolsas de sangue coletadas.

“Estou muito honrado de ser embaixador da campanha de doação de sangue, ainda mais ao lado de Ludmilla, que é uma grande parceira na música e agora também nessa causa tão importante. Sua doação pode salvar vidas” disse o artista.

Ludmilla também vai apoiar o Hemorio, utilizando sua popularidade para convocar os cariocas.

“A causa é nobre demais, principalmente depois dessa pandemia - que ainda está aí, mas agora de forma mais controlada -, que deixou tanta gente doente, levou tantos dos nossos e deixou os bancos de sangue mais vazios. Como embaixadora da campanha do dia do doador de sangue, gostaria de convocar a todos que podem, a fazer esse gesto de solidariedade e amor”.

Para facilitar as doações, o Hemorio monta a partir de hoje uma tenda de coleta no Largo da Carioca, no Centro, com capacidade para mais de 200 atendimentos por dia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), são necessárias cerca de 300 bolsas de sangue por dia para atender a demanda de emergências como acidentes de trânsito e cirurgias e para pacientes com doenças oncológicas e hematológicas.

Com a pandemia, no último ano, as doações caíram para média diária de 210 coletas. Quem teve covid-19 pode doar sangue 30 dias após estar curado. No caso das vacinas, a doação é permitida 48h após receber a dose, no caso da CoronaVac, e de uma semana para os demais imunizantes.

Livros

A Bienal Internacional do Livro vai doar um livro para o Degase a cada bolsa de sangue coletada até o dia 30. A diretora da GL evenos e responsável pela 20ª Bienal do Livro Rio, Tatiana Zaccaro, destaca que a parceria ajuda a salvar vidas e também a mudar vidas por meio da cultura.

“Participar de uma ação como essa é muito importante para nós. Nossa missão é transformar o país por meio da leitura, da cultura e da educação. E poder abastecer as bibliotecas do Degase apoiando uma ação de doação de sangue acaba unindo propósitos importantes. Afinal, salvando vidas, podemos fazer com que a cultura mude a vida de mais pessoas”.

O festival literário ocorre entre os dias 3 e 12 de dezembro, no Riocentro, e terá transmissão online, propondo a provocação Que histórias a gente precisa contar agora?

Homenagens

Na quinta-feira (25), o Hemorio realiza uma cerimônia na sede, no Centro do Rio de Janeiro, em que serão homenageados os doadores mais antigos e assíduos. Haverá apresentação da Orquestra Jovem, grupo da Ação Social pela Música do Brasil, entre 11h e 12h, com um repertório de clássicos da música brasileira.

Para o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim, o momento é para celebrar a melhora da pandemia.

“É um grande privilégio contar com esses parceiros na construção dessa campanha tão importante. Estamos em um momento de recomeço para todos nós e essa iniciativa simboliza esse reencontro e esse esforço na construção de um novo tempo. Doar sangue também simboliza esse gesto de dar a chance de recomeçar e, por isso, contar com o apoio da população nesse Dia Nacional do Doador é tão importante”, explicou.

Entre os parceiros da campanha Recomeço estão o Brownie do Luiz que vai entregar brindes e 500 brownies a serem servidos no refeitório de doadores na quinta-feira. A Cedae vai gravar o nome dos doadores em placas que identificação mudas de Pau Brasil na Floresta dos Doadores, nas margens do Rio Guandu, que poderão ser encontradas por georreferenciamento.

A loja Reserva vai fornecer as camisas oficiais da campanha e o MetrôRio vai informar, pelo avisos sonoros das plataformas, os locais de doação.

Condições para doar sangue

Pode doar sangue quem tem entre 16 e 69 anos. É preciso pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e apresentar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos podem doar mediante autorização dos pais ou responsáveis legais e devem levar um documento de identidade do responsável.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Não pode doar quem teve hepatite após os 10 anos de idade ou estiver exposto a doenças transmissíveis pelo sangue, como Sífilis, Aids, Hepatite e Doenças de Chagas. A doação também é vetada a mulheres grávidas, lactantes e usuários de drogas. Homens podem doar sangue de 2 em 2 meses, até 4 vezes ao ano, e as mulheres podem doar de 3 em 3 meses, até 3 vezes ao ano.

