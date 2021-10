Estado de emergência na Alemanha pode acabar em novembro

Ministro da Saúde alemão prevê que estado de emergência da pandemia em vigor desde março de 2020 não deve ser prorrogado. Mas algumas restrições como uso de máscaras em ambientes internos ainda devem valer.O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, afirmou que as regras especiais relacionadas à pandemia de covid-19 poderão ser extintas no dia 25 de novembro, ainda que algumas medidas ainda possam permanecer. "Isso significa que o estado de emergência em vigor há quase 19 meses, desde 28 de março de 2020, se encerrará”, disse Spahn, segundo reportagem do jornal alemão Bild publicada nesta segunda-feira (18/10). ”Partiremos de um estado de emergência para um estado de precauções especiais”, disse Spahn durante um reunião no Ministério da Saúde, de acordo com o jornal. Ainda segundo o ministro, uma prorrogação do estado de emergência dependeria de iniciativa do Parlamento, o que parece politicamente improvável no momento. O Instituto Robert Koch (RKI), a agência de controle prevenção de doenças do país, classifica atualmente o risco para pessoas vacinadas como "moderado”. Segundo dados do Ministério da Saúde, 68,5% dos cidadãos (mais de 54 milhões de pessoas) já estão totalmente vacinados. Ainda segundo o ministro, uma prorrogação do estado de emergência dependeria de iniciativa do Parlamento, o que parece politicamente improvável no momento. A última prorragação ocorreu em agosto. Segundo o Bild, Spahn disse: ““Portanto, saíremos do estado de emergência para um estado de cautela especial. Da perspectiva de hoje, as condições normais só serão possíveis na primavera do próximo ano." Parte das restrições ainda valerá O estado de emergência dá aos estados e ao governo federal poderes para impor restrições de saúde, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social e limites aos contatos pessoais. Entre as medidas que devem prevalecer estarão a exigência de testes para ambientes internos, vacinação e outras medidas de higiene. Desde o início dapandemia, a Alemanha já registrou mais de 4,3 milhões de casos de covid-19 e 94.628 mortes, segundo o RKI. Nesta segunda-feira, foram notificadas mais dez mortes pela doença em todo o país. rc (DPA, Reuters)