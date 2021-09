SP: parques e farmácias estão abertos para vacinação

Neste domingo (26), a vacinação contra a covid-19 ocorre em sete parques da cidade de São Paulo, nas farmácias parceiras da Avenida Paulista e no megaposto da Galeria Prestes Maia, com entrada pela Praça do Patriarca.

Serão aplicadas a primeira e a segunda doses em adultos a partir dos 18 anos de idade. Também estão elegíveis jovens entre 12 e 17 anos de idade, com e sem comorbidades, para primeira dose.

Estão disponíveis doses de reforço para idosos acima de 80 anos, população indígena aldeada e funcionários de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), dos Centros de Acolhida Especial para idosos (Caei) e do Programa de Assistência ao Idoso (PAI). É preciso ter pelo menos seis meses de intervalo desde a segunda dose para receber a dose de reforço.

Onde se vacinar neste domingo:

Galeria Prestes Maia (megaposto): vacinação para primeira dose (D1), segunda dose (D2) e dose adicional (DA). Praça do Patriarca, 2, das 8h às 17h;

Farmácias parceiras na avenida Paulista: vacinação D1, D2 e DA. Av. Paulista, 2.371 e 266, das 8h às 16h;

Parques (vacinação D1, D2 e DA, das 8h às 17h):

Região central: Parque Buenos Aires;

Região sul: Parque Guarapiranga;

Região leste: Parque do Carmo;

Região oeste: Parque Villa-Lobos;

Região sudeste: Parque Recreativo Ceret e Parque da Independência;

Região norte: Parque da Juventude.

A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa.

