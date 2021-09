Live terá dicas para lidar com o estresse; saiba como assistir

Evento on-line lembra o Dia Nacional do Combate ao Estresse e acontecerá em 29 de setembro, às 19 horas, com transmissão pelo Youtube; as inscrições são gratuitas

Em comemoração ao Dia Nacional do Combate ao Estresse, comemorado nesta quinta-feira, 23, o laboratório Emilio Ribas Medicina Diagnóstica está promovendo uma live para debater dicas e recomendações para lidar com o estresse. O evento on-line ocorre no dia 29 de setembro, quarta-feira, às 19 horas, em transmissão pelo Youtube.

As inscrições para participar do evento estão abertas e podem ser realizadas no portal do laboratório. O evento será gratuito e contará com a participação do médico psiquiatra Thiago Holanda Freitas, doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo o médico Thiago Holanda, o evento irá debater sobre qualidade de vida e saúde mental, prevenção de problemas mentais e manejo do estresse. “O público vai conhecer os principais agravos à saúde em tempos de estresse ou sofrimento, e também as estratégias para lidar com eles”, destaca.

Conforme a Associação Internacional do Controle do Estresse (ISMA), 70% da população brasileira já apresentou sintomas relacionados ao estresse. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) também informam que pelo menos 90% da população sofre com o problema.

Serviço

Live: “Manejo do estresse: dicas e recomendações para uma vida mais leve”

Quando: 29 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Onde: Youtube

Inscrições: Portal Emilio Ribas

