Covid-19: cidades do ABC Paulista antecipam dose de reforço da vacina

Com 1.031 voos previstos até a próxima quarta-feira (8), o Aeroporto Santos Dumont, localizado na região central do Rio de Janeiro, operado pela Infraero, deve movimentar cerca de 125,2 mil passageiros no feriado prolongado. Na comparação com o feriado da Independência do ano passado, espera-se aumento de 65% no número de aeronaves e de 78% no de passageiros.



De acordo com a Infraero, a projeção é baseada nas programações informadas pelas empresas aéreas e compara o estimado para 2021 com o mesmo feriado de 2020, quando houve redução nas atividades em função da pandemia de covid-19.



A Infraero informa que, para a segurança e tranquilidade de passageiros, funcionários, empresas aéreas e frequentadores dos terminais têm adotado as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais da rede, que estão sinalizados e têm veiculado mensagens audiovisuais sobre essas medidas.

Tom Jobim

No Aeroporto Internacional Tom Jobim-RIOgaleão, localizado na Ilha do Governador, na zona norte da capital, a movimentação estimada para o feriado prolongado da Independência é de mais de 78 mil passageiros. O número representa crescimento de 67% em relação ao mesmo período do ano passado.



Segundo a concessionária RIOgaleão, na comparação com o último feriado prolongado deste ano, que foi o de Corpus Christi, o aumento esperado chega a 292%. Estão previstos 558 pousos e decolagens no aeroporto Tom Jobim no período de 3 a 8 deste mês.

Rodoviária

Cerca de 137 mil passageiros devem passar pela Rodoviária do Rio nesse período para embarque e desembarque, em um total de 4.440 ônibus, sendo 780 extras. Segundo Beatriz Lima, relações públicas da concessionária Rodoviária do Rio S.A., que administra o terminal, o número de viagens ainda é muito inferior quando comparado ao do ano de 2019, mesmo com o aumento estimado de 26% em relação às últimas semanas de julho e agosto deste ano.



Como reflexo da pandemia de covid-19, a Rodoviária do Rio registra queda de 40% na movimentação de passageiros em relação a 2019. Apesar disso, Beatriz Lima diz que este deverá ser o primeiro feriado de 2021 com possível aumento na procura por viagens, comparativamente à média de movimento de julho e agosto, porque os feriados anteriores deste ano não trouxeram qualquer alteração na movimentação do terminal.

De acordo com Beatriz, a demanda concentra-se em destinos próximos, como as cidades turísticas do estado do Rio, localizadas nas regiões dos Lagos, serrana e Costa Verde e no interior, e em municípios de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo.



Beatriz destacou que a retomada tem sido gradual e que isso se deve ao avanço da vacinação no país. "O importante é que a população saiba que continuamos mantendo um protocolo sanitário rigoroso, voltado à proteção dos passageiros, como a obrigatoriedade da máscara no terminal e durante a viagem, distribuição de 60 pontos com álcool pelo terminal, medição de temperatura e comunicação sobre o respeito ao distanciamento em nossas instalações.”

As empresas de ônibus que operam no terminal também implementaram ações para desinfecção de toda a frota, que é feita antes e depois de cada viagem, com sistema de refrigeração capaz de filtrar e renovar 100% do ar no interior dos veículos. As pessoas que desejarem comprar passagens sem ter que ir ao terminal podem acessar o sistema de buscas no site da rodoviária e adquirir os bilhetes com comodidade, informou Beatriz Lima.

