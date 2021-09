Senado aprova dispensa licitação para insumos contra covid-19

A edição deste ano da Romaria de Juazeiro do Norte iniciou nessa quarta-feira, 1º, e prossegue até o próximo dia 15 de setembro. Neste ano, o evento retoma algumas atividades festivas de forma presencial. Na última terça-feira, 31, o Ministério Público do Estado Ceará (MPCE) recomendou então que os organizadores do evento assegurem o cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19 no município, localizado no Cariri cearense, durante as festividades.

Em 2020, o evento aconteceu de forma virtual pela primeira vez na história devido à pandemia do coronavírus. “Existe uma preocupação ainda das autoridades sanitárias por conta das variantes, embora os indicadores de internações tenham diminuído, existe ainda a ameaça da variante Delta”, explicou a promotora de Justiça Alessandra Magda Ribeiro, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri.

LEIA MAIS | Morre 1ª pessoa com variante Delta do coronavírus no Ceará; ele não se vacinou

A promotora destaca que o cumprimento das medidas deve ser assegurado, principalmente porque o evento atrai um grande público para o município. “Essas medidas ainda são necessárias porque a gente sabe que há o deslocamento de pessoas de um município para outro e de um estado para outro. Como a Romaria de Juazeiro atrai um grande público, há necessidade do controle dessas pessoas”, explica Alessandra.

Na recomendação do MPCE, o órgão pede que sejam cumpridos os decretos estaduais. Estão permitidos os atos litúrgicos, como missas, ofícios e orações, sendo limitados à capacidade máxima de 70% em templos religiosos. Devem ser evitadas situações que possam gerar aglomeração de pessoas.

Por isso, o MPCE informa que os eventos tradicionais de romaria que possam gerar aglomerações devem ser realizados exclusivamente de forma virtual, sem a presença de público, respeitando todas as medidas estabelecidas em protocolo sanitário.

LEIA MAIS | Nossa Senhora das Dores: romaria conta com programação virtual e presencial em Juazeiro

No Ceará, o decreto estadual vigente, válido até o próximo domingo, 5, permitiu a realização de eventos-teste no Estado agendados previamente, em locais abertos ou fechados, de 100 a 200 pessoas, bem como cerimônias culturais em equipamentos públicos. Os eventos devem seguir os protocolos sanitários disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O documento de recomendação do Ministério Público foi expedido pela 2ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte e enviado à Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores e à Administração do Horto, bem como às autoridades municipais. Para a garantir a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias na cidade, o documento também foi enviado à Polícia Militar, Polícia Civil e demais órgãos de fiscalização, como Guarda Civil e Vigilância Sanitária.



Tags