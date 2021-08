Anvisa autoriza estudo clínico de nova vacina contra covid-19

Município de Cruz, a 235 km de Fortaleza, iniciou a vacinação de jovens com idades entre 12 e 17 anos. Desde a quarta-feira, 25, 1.531 jovens com idade inferior a 18 anos foram imunizados com as vacinas da Pfizer/BioNTech. O secretário da Saúde do Município, Evaldo Vasconcelos, expõe, entretanto, duas dificuldades sobre o processo de imunização da população: aqueles que recusam a vacina e a necessidade de apresentação do CPF para cadastro.

Em Cruz, o quantitativo de vacinados passa de 70% da população adulta do Município, com 16.488 pessoas que receberam a D1; 6.739 com a D2 e 630 com dose única. O município está localizado na microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú e possui 22.887 habitantes, segundo o censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



“Nós já chamamos toda a população cadastrada com até 18 anos. Porém, é claro que há pessoas com mais de 18 anos que recusaram as vacinas, mas eu entendo que o momento não era de fazer uma busca ativa por essas pessoas”, conta o secretário, que acredita que o ideal é avançar e vacinar a população que realmente quer o acesso ao imunizante.







Sem CPF não tem cadastro, sem cadastro não tem vacina

Além disso, independente da idade, para tomar a vacina a pessoa precisa ter um Cadastro de Pessoa Física (CPF). Juntamente com o CPF, o cearense precisa estar cadastrado na plataforma do Saúde Digital: “Aí é um problema que a gente precisa trabalhar. Só estão vacinando hoje as pessoas com cadastro na plataforma e possuidores de CPF”, relata Vasconcelos.

O secretário de saúde de Cruz afirma estar atuando para traçar estratégias que visam tirar a necessidade do CPF para realização do cadastro. “Já provoquei o Estado sobre a possibilidade de trocar o CPF por outro documento como o Cartão Nacional de Saúde, que todos podemos ter. Estamos nos organizando para conseguir. Sem CPF não tem cadastro e sem cadastro não tem vacina”, completa.

Titular da secretaria da saúde do município de Cruz, Evaldo Vasconcelos, aplicando o imunizante contra a Covid-19 em cruzense. (Foto: Prefeitura Municipal de Cruz)



Evaldo Vasconcelos também afirma que a pasta está pensando em estratégias para levar as vacinas aos que recusaram os imunizantes. Conforme o ponto de vista do titular, em um futuro próximo haverá mais vacinas para realizar o resgate e uma busca ativa, estabelecendo um contato direto com os indivíduos que não quiseram receber a dose.

Porcentagens de vacinados em Cruz

55 a 59 anos contabiliza 79,6% da população (D1: 863 D2: 687)

45 a 54 anos contabiliza 82,6% da população (D1: 2.247 D2: 1858)

40 a 44 anos contabiliza 86,3% da população (D1: 1.545 D2: 1334)

30 a 39 anos contabiliza 91,4% da população (D1: 3.445 D2: 3151)

20 a 29 anos contabiliza 82,4% da população (D1: 3.576 D2: 2949)

18 a 19 anos contabiliza 89,1% da população (D1: 684 D2: 610)

