RJ autoriza aplicar Pfizer caso falte AstraZeneca para segunda dose

O governo de Joe Biden deve anunciar que americanos que foram totalmente vacinados contra a covid-19 deveriam receber uma dose de refor√ßo para garantir prote√ß√£o cont√≠nua, de acordo com fontes familiarizadas com as discuss√Ķes. A dose de refor√ßo seria aplicada oito meses ap√≥s a segunda dose da vacina, segundo as mesmas fontes.

Oficiais seniores da √°rea de sa√ļde do governo Biden t√™m discutido h√° semanas a possibilidade de recomendar as doses de refor√ßo, e est√£o pr√≥ximos a um acordo em torno do tema, segundo as fontes, que afirmaram ainda que uma decis√£o final n√£o foi tomada. Um an√ļncio formal pode ser feito nesta semana.

O The Wall Street Journal informou neste mês que a gestão democrata preparava uma estratégia de reforço vacinal, e que as doses poderiam se tornar necessárias em poucas semanas para aqueles que foram os primeiros a se vacinar nos Estados Unidos.

A Pfizer e a BioNTech, que produzem uma das vacinas de duas doses contra a covid-19, buscam autoriza√ß√£o da US Food and Drug Administration (FDA, o √≥rg√£o regulador americano para medicamentos) para a aplica√ß√£o de doses de refor√ßo no p√ļblico em geral. Se a FDA permitir a aplica√ß√£o, as primeiras doses poderiam ser distribu√≠das em setembro, de acordo com fontes, per√≠odo em que os primeiros americanos que foram vacinados contra a doen√ßa completar√£o a janela de oito meses.

A Pfizer √© a mais avan√ßada no pedido. A Moderna, que tamb√©m produz uma vacina aplicada em duas doses, afirmou que planeja solicitar autoriza√ß√£o para a aplica√ß√£o de doses de refor√ßo de seu imunizante no pr√≥ximo m√™s. A Johnson & Johnson, que produz uma vacina aplicada em dose √ļnica, deve divulgar dados de efic√°cia da aplica√ß√£o de duas doses do imunizante ainda neste m√™s.

As discuss√Ķes sobre a necessidade de doses adicionais das vacinas contra a covid ganharam corpo em meio √† alta nas infec√ß√Ķes pela doen√ßa causadas pela variante delta. Embora casos em pessoas totalmente vacinadas sejam raros, alguns dados indicam que a imunidade trazida pelas vacinas cai ao longo do tempo. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags