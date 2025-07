Jornada do Carisma: como desenvolver uma comunicação magnética e autêntica

Você fala… mas será que as pessoas realmente te ouvem? Essa é a provocação central da Jornada do Carisma , masterclass comandada pelo empresário Wladson Sidney.

A Jornada do Carisma é uma experiência de aprendizado para quem busca se comunicar com mais autenticidade, presença e leveza. A proposta é desmistificar o carisma como um dom e apresentá-lo como uma habilidade treinável , capaz de fortalecer a autoconfiança e ampliar a capacidade de gerar impacto positivo.

Com bom humor e autenticidade, Wladson Sidney é empresário, artista e gestor de carreiras. Conhecido por sua presença cativante, ele ministra palestras motivacionais e descontraídas, que ajudam pessoas a se expressarem com mais verdade e segurança.

Carisma é habilidade, não dom



A Jornada do Carisma parte do princípio de que todos podem ser carismáticos, desde que tenham acesso às ferramentas e à mentalidade certa. A proposta é justamente essa: mostrar, na prática, como despertar o carisma autêntico, influenciar sem manipular e se expressar com confiança, no seu tempo e do seu jeito.