O POVO Publicações Legais - Populares 04/09/2024

VICUNHA TÊXTIL S/A — UNIDADE V CNPJ n° 07.332.190/0010-84 Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano — SEMAM a renovação da Licença de Operação para indústria têxtil, com preparação e fiação de fibras de algodão, localizada na Rua Central 3, n° 576, Distrito Industrial, Município de Maracanaú, Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À SEMAM, E SEUS EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.