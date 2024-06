O POVO Publicações Legais - 1º Caderno 04/06/2024

J. MACÊDO S.A. — COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CNPJ: 07.276.991/0001-89 — NIRE: 23.3.0000655-1 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de junho de 2024, às 08h, na sede social, localizada na Rua Benedito Macêdo, n° 79, 7° andar, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: definição da remuneração dos administradores da Companhia. ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO — Presidente do Conselho de Administração.