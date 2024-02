O POVO Publicações Legais - Pop 09/02/2024

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORINÁRIA DA CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDÚSTRIA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CNPJ/MF sob n5 07.253.321/0001-47 - NIRE sob o n5 2330001177-5 - I. DATA, LOCAL E HORA:A assembleia realizou-se no dia 02 de fevereiro de 2024, às 09:00h (nove horas), na sede da CARBOMIL S.A. MINERAÇÃO E INDÚSTRIA ("Companhia"), no endereço Avenida Desembargador Lauro Nogueira, 1500 — sala 907, no bairro Papicu da cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60176-065.