O POVO Publicações Legais - Populares 18/01/2024

ESMALTEC S.A. CNPJ n° 02.948.030/0001-50 NIRE n° 23300020481 ATA DA 30° REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 29 de setembro de 2022, às 10h0Omin, na sede da Companhia, localizada na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n°, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690. FORMA DE CONVOCAÇÃO: Convites pessoais. PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconfe-rência. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: IGOR QUEIROZ BARROSO e Secretário da Mesa: RODRIGO QUEIROZ FROTA. PROPOSIÇÕES: Deliberar sobre: (i) a destituição de Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de novo Diretor. DELIBERAÇÃO: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea "a" do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, resolveram: (i) Destituir o Sr. JOSÉ AÉLIO SILVEIRA JÚNIOR do cargo de Diretor da ESMALTEC S.A. A Companhia e o Diretor, que ora se retira, conferem entre si a mais ampla, total e irrestrita quitação, nada podendo reclamar um do outro, a qualquer título, em decorrência da atuação do Sr. José Aélio Silveira Júnior, enquanto Diretor da Companhia; (ii) Em decorrência do deliberado no item (i) acima, eleger o Sr. ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, Carteira de Identidade n° 238111337 SESP/SP e CPF n° 192.309.108-56, residente e domiciliado à Avenida Chanceler Edson Queiroz, n° 200, AP 2102, BL B, Guararapes, Fortaleza — CE, CEP 60810-145, para o cargo de Diretor da ESMALTEC S.A. para o cumprimento do restante do mandato relativo ao biênio 2022-2024.A Diretoria passa a ter a seguinte composição: Diretor Presidente: CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA, brasileiro, natural de São Paulo-SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, Carteira de Identidade n° 9.429.879-8-SSP-SP e CPF/ME n° 075.350.288-70, residente e domiciliado à Rua Volta Redonda, n° 388, Apto. 91, Bl. A — Campo Belo, São Paulo-SP, CEP 04608-010; Diretor: CARLOS ROBERTO COSTA FILHO, brasileiro, natural de Fortaleza-CE, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/CE sob o n° 18.573 e CPF/ME n° 632.095.003-04, residente e domiciliado à Rua Vicente Leite, n° 1725, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60170-151; e Diretor: ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, Carteira de Identidade n° 2381 11337 SESP/SP e CPF n° 192.309.108-56, residente e domiciliado à Avenida Chanceler Edson Queiroz, n° 200, AP 2102, BL B, Guararapes, Fortaleza — CE, CEP 60810-145. Devendo estes permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. DISSIDÊNCIAS, PROTESTOS E DECLARAÇÕES DE VOTOS: Não houve. ENCERRAMEN-TO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente mandou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. ASSINATURAS: Igor Queiroz Barroso (Conselheiro/Presidente da Mesa); Rodrigo Queiroz Frota (Conselheiro/Secretário da Mesa); Edson Queiroz Neto, Otavio Valença Queiroz, Felipe Queiroz Rocha, Natalia Queiroz Jereissati. DECLARAÇÃO: A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Fortaleza/CE, 29 de setembro de 2022. IGOR QUEIROZ BARROSO/ Presidente da Mesa e RODRIGO QUEIROZ FROTA/ Secretário. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará — JUCEC sob o n° 6380507 em 17/11/2023, por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.