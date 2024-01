O POVO Publicações Legais - 1º Caderno 11/01/2024

CONSTRUTORA MARQUISE S/A CNPJ: 07.950.702/0001-85 NIRE: 23300019571 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE “CONSTRUTORA MARQUISE S/A”, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 07/11/2023. LOCAL E HORA: Sede Social, localizada à Av. Pontes Vieira, nº 1.838, Dionísio Torres, Fortaleza – CE, CEP: 60135-238, às 10:00 (dez) horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Convocados por carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o “ciente” de todos os acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. MESA: José Carlos Valente Pontes, Presidente e José Erivaldo Arraes, Secretário. ORDEM DO DIA: a) Encerramento das filiais da Companhia localizadas nos Municípios de São Gonçalo/RJ, João Pessoa/PB, Bayeux/PB, Ji-Paraná/RO, São Luiz/MA, Imperatriz/MA, Maceió/AL, Marechal Deodoro/AL e Cuiabá/MT; e b) Reforma do Estatuto Social, com a consequente alteração do seu artigo 2º. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, por unanimidade da totalidade dos acionistas com e sem direito a voto, as seguintes deliberações, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I – Encerrar as filiais da Companhia localizadas nos seguintes endereços: i) Estrada João Garcia da Rosa, 456, Bairro Rio do Ouro – São Gonçalo/RJ, CEP: 24753-080, CNPJ nº 07.950.702/0031-09, NIRE 33.90091187-2; ii) Rua José da Costa Pereira, s/n, Setor 07, Quadra 900, Lote 54 – Bairro Ernani Sátiro, João Pessoa/PB, CEP: 58080-450, CNPJ nº 07.950.702/0007-70, NIRE 25.900000091-8; iii) Rua Santa Lúcia, nº 373 - Bairro Rio do Meio, Bayeux/PB, CEP: 58.308-040, CNPJ nº 07.950.702/0023-90, NIRE 25.90014460-3; iv) Av. Menezes Filho, nº 2.854 - Bairro 02 de Abril, Ji-Paraná/RO, CEP: 78.095-420, CNPJ nº 07.950.702/0020-48, NIRE 11.90009715-8; v) Rua da Filosofia, nº 14, Qd. 4 - Bairro Cohafuma, São Luis/MA, CEP: 64.074-820, CNPJ nº 07.950.702/0038-77, NIRE 21.90017141-1; vi) Rua Dom Vital, nº 106, Bairro Entroncamento, Imperatriz/MA, CEP: 65913-450, CNPJ nº 07.950.702/0027-14, NIRE 2190017141-1; vii) Rua Coronel Paranhos, nº 101, Bairro Jacintinho, Maceió/AL, CEP: 57040-000, CNPJ nº 07.950.702/0034-43, NIRE 27900302278; viii) Rodovia Edval Lemos, s/n, Bairro Povoado Pedras, Marechal Deodoro/AL, CEP: 57160-000, CNPJ nº 07.950.702/0026-33, NIRE 2790008986-4; e ix) Rua Projetada, nº 466, Bairro São Gonçalo, Cuiabá/MT, CEP: 78095-420, CNPJ nº 07.950.702/0021-29, NIRE 5190022547-7. II - Reformar o Estatuto Social da Sociedade em função da deliberação acima aprovada, com a consequente alteração do artigo 2º, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro jurídico à Av. Pontes Vieira, n° 1.838, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza – CE. CEP: 60135-238, podendo abrir filiais ou escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da Diretoria. Parágrafo único: A Companhia tem presentemente as seguintes filiais: 1) Estrada do Itapery, nº 725 - Bairro Jangurussu, Fortaleza/CE, CEP: 60.862-220, CNPJ nº 07.950.702/0011-57, NIRE 23.90018579-1; 2) Rodovia BR 116, nº 1.289, Km 05 - Bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP: 60823-105, CNPJ nº 07.950.702/0039-58, NIRE 2390059092-0; 3) Rua José Olimpo, nº 190 – Bairro Paupina, Fortaleza/CE, CEP: 60873-250, CNPJ nº 07.950.702/0030-10, NIRE 23.90038056-9; 4) Av. Torquarto Tapajós, nº 4.240 B - Bairro Colônia Santo Antônio, Manaus/AM, CEP: 69.093-018, CNPJ nº 07.950.702/0002-66, NIRE: 13.90004906-6; 5) Rua da Beira, nº 6.730 - Bairro Jardim Eldorado, Porto Velho/RO, CEP: 76811-760, CNPJ nº 07.950.702/0010-76, NIRE 11.90005446-7; 6) Avenida Ananin, s/n, Bairro Centro, Ananindeua/PA, CEP: 67030-002, CNPJ nº 07.950.702/0041-72, NIRE 15902028807; 7) Rua Waldomiro Correia Neto, nº 295, Quadra 25, Lote 338, Sala 106 - Bairro Vila Jayara, Anápolis/GO, CEP: 75.064-375, CNPJ nº 07.950.702/0040-91, NIRE 52901602569; e 8) Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.015, Cj. 71 - Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01.452-000, CNPJ nº 07.950.702/0016-61, NIRE 35.90232857-2.” PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. ASSINATURAS: JCVP Participações S/A, representada por José Carlos Valente Pontes e JEA Participações 1 S/A, representada por José Erivaldo Arraes. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. José Erivaldo Arraes (Secretário). Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 19.12.2023, sob o nº 6434612, assinada por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.