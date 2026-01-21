Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (22/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 23%.

Nível de umidade: 37%

37% Nível de nebulosidade: 30%

30% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.38mm

0.38mm Velocidade do vento: 5.08 km/h

5.08 km/h Fase da Lua: Lua crescente