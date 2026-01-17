Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta domingo (18/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 40%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 40%

40% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 3mm

3mm Velocidade do vento: 4.08 km/h

4.08 km/h Fase da Lua: Lua minguante