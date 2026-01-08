Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (09/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 21°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 37%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 37%

37% Nível de nebulosidade: 35%

35% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.06 km/h

5.06 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante