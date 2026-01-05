Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (06/01)

A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 35°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 54%

54% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.13 km/h

5.13 km/h Fase da Lua: Lua cheia