Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (18/12)

A temperatura mínima para Sobral é de 25°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 31%.

