Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (18/12)

Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (18/12)

Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 25°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 31%.

  • Nível de umidade: 47%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 17h12
  • Volume de chuva: 0.21mm
  • Velocidade do vento: 4.31 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC  20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC  21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 24ºC  22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC  23/12/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 21ºC

